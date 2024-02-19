شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي ايدج تطلق "جاردن سيتى" الجديدة فى موقع متميز بـ "R5" فى العاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - %70 نسبة إنجاز المشروع على مساحة 885 فدانا.. والتسليم في نوفمبر 2024

ضمن التوسعات المستمرة لها، وحرصها على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالمشروعات القومية الكبرى، أعلنت شركة سيتي ايدج للتطوير العقاري عن إطلاقها لمشروعها الجديد New جاردن سيتي الجديدة Garden City بالعاصمة الأدارية الجديدة، فى منطقة R5، كأحدث مشروعات الشركة فى الوقت الحالي، والذي يقدم مفهوما عصريا للوحدات السكنية والتجارية، متعددة الاستخدامات بنماذج متعددة تلبي احتياجات المستهلك المصري على مستوى كافة الشرائح والقوى الشرائية، يأتي الاطلاق الجديد عقب النجاح الذي حققته سيتي ايدج فى مشروعاتها بمنطقة R3 ونجاحها فى بيع أكثر من 7800 وحدة سكنية، وأكثر من 265 وحدة تجارية، وما يقرب من 230 عيادة، و250 وحدة ادارية.

تأتي خطوة إعلان سيتي ايدج بإطلاقها للمشروع الجديد، تماشيا مع توجهات الدولة المصرية نحو التنمية العمرانية، وإنشاء المدن الجديدة، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة كأحد النماذج العملاقة لمدن الجيل الرابع، بالاضافة الى رغبة شركة سيتي ايدج للتطوير العقاري فى توسيع استثماراتها، خاصة أن المشروع الجديد تم تنفيذه على 9 مراحل يتم تسويقها وبيعها على مدار 3 إلى 4 سنوات قادمة.

قال محمد الدهان، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي ايدج للتطوير العقاري، أن إطلاق المشروع يأتي ضمن سعي الشركة الدائم لدعم رؤية وتوجهات الدولة المصرية نحو التطوير العمراني وزيادة المساحات المعمورة طبقا لرؤيتها الاستراتيجية في هذا الشأن لافتا الى أن سيتي ايدج تسعى لاستثمار نجاحها على مستوى كافة مشروعات الدولة القومية الكبرى، خاصة في العاصمة الادارية الجديدة التي تتيح فرصا استثمارية كبرى، مشيرا الى ان المشروع الجديد يأتي انعكاسا لما حققته سيتي ايدج من مبيعات خلال عام 2023 بلغت نحو 38 مليار جنيه.

بلغت نسبة الانجاز بالمشروع ما يقرب من 70%، وسيتم بدء تسليمه في أواخر نوفمبر القادم، ويتكون من تاون هاوس و توين هاوس وفيلات مستقلة بالأضافة إلى مجموعات من المباني السكنية تحتوي على وحدات بمساحات مختلفة من الشقق وتحتوى كل مجموعة سكنية على مستويين تحت الارض يتم تخصيصها لمواقف السيارات لكل من الملاك والزوار، بالاضافة الى عدد من المباني متعددة الاستخدمات، والواحدات التجارية في موقع متميز، على مساحة 885 فدان، بالمرحلة الاولى من العاصمة الإدارية الجديدة بين الطريق الدائري الأوسطي و الطريق الدائري الإقليمي من محور بن زايد الجنوبي، بجوار منطقتي (R6) و(R4) وبالقرب من المعالم الرئيسية للعاصمة الأدارية الجديدة والمرافق الحيوية مثل الفنادق و انوادى الرياضية بالإضافة إلى جامعة Hertfordshire الدولية كما يقع على مقربة من حي الاعمال المركزي و النهر الأخضر والبرج الأيقوني، وتسعى سيتي ايدج من خلال المشروع الجديد لإحياء القاهرة الخديوية القديمة (وسط البلد) بتصميمها الحضري وهندستها المعمارية ومميزات المناظر الطبيعية، داخل العاصمة الادارية الجديدة، كما أن المشروع يحاكي نفس تجربة التسوق بالتجزئة في الشوارع من خلال وجود الوحدات السكنية والمحال التجارية فى شارع واحد، مع وجود الوحدات السكنية على مستوى مرتفع عن محيط الشارع، مع وجود حدائق داخلية لكافة المباني، كما أنه تم تشييد المشروع على أحدث اساليب العمارة والتصميم وأنماطBaroque, Rococo Art Deco التي تجمع بين الزخارف التراثية القديمة والتصميمات الاوروبية العصرية كعناصر رئيسية لتصميمات الواجهات .



