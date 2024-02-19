الاقتصاد

التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن القبول المبدئى فى مسابقة وظائف "باحث قانوني"

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القاهرة - سامية سيد - قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم الإثنين، بإتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض الامتحان الإلكتروني وموعده للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف "باحث قانوني" بمجلس الوزراء، عن طريق التعاقد.

 

ومن المقرر أن تبدأ عملية الامتحان من يوم 27 فبراير الجاري ولمدة يومين.

 

ويمكن  للمتقدمين الاستعلام عن موقفهم عبر بوابة الوظائف الحكومية من خلال الرابط التالي:

https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/AppInfo.aspx

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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