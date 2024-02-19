شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن القبول المبدئى فى مسابقة وظائف "باحث قانوني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم الإثنين، بإتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض الامتحان الإلكتروني وموعده للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف "باحث قانوني" بمجلس الوزراء، عن طريق التعاقد.

ومن المقرر أن تبدأ عملية الامتحان من يوم 27 فبراير الجاري ولمدة يومين.