شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب الذهب يسجل 3610 جنيهات لعيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الذهب في مصر ارتفاع قبل قليل إلي مستويات 3610 جنيهات للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر مع تنامي الطلب على الذهب في الأسواق.



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 4126 جنيها.

عيار 21 يسجل 3610 جنيهات.

عيار 18 يسجل 3094 جنيها.

عيار 14 يسجل 2470 جنيها.

الجنيه الذهب 28880 جنيها.



نمو مشتريات الذهب في مصر نمت مشتريات الذهب في مصر بصورة كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية حيث قفزت مشتريات الذهب للعملات والسبائك الذهب بداية من سنة 2022 وقبل هذا التاريخ كانت المشغولات هي المسيطر على سوق الذهب في مصر وكانت تحقق أكبر نسبة مبيعات مثلت حوالي 85 تقريبا من مشتريات المصريين من الذهب لكن مع الاتجاه الاستثماري للذهب فقد تحولت بوصلة شراء الذهب ناحية السبائك والعملات بدءا من 2022.

وسجل حجم الطلب على الذهب في السوق المصري نسب زيادة أسعار الذهب في الأسواق منذ عام 2019 وحتى عام 2023 مع تسارع نمو حركة الذهب في الأسواق المصرية.

وذكر التقرير أنه خلال عام 2019 بلغ مجمل مشتريات الذهب في مصر 29.1 طن منها مشتريات السبائك والعملات الذهبية بواقع 2.5 طن ومشتريات المشغولات الذهبية بواقع 26.7 طن وحقق سعر الذهب المحلي ارتفاع بنسبة 6% بمقدار 38 جنيه للجرام عيار 21 وحقق سعر الأونصة العالمية ارتفاع بنسبة 18.3% ليربح 235 دولار لكل أونصة.