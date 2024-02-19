شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الملا يبحث التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي بالانتقال الطاقى وخفض الانبعاثات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وعقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع ديته يول يورجنسون مدير إدارة الطاقة بمفوضية الاتحاد الأوروبي، لبحث اوجه التعاون المشترك في مشروعات الانتقال الطاقى وخفض الانبعاثات.

وأكد الملا أن الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي مع مصر فى كثير من المشروعات الحيوية، لافتاً إلى أهمية توفير الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية للإسراع فى تنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات والتحول الطاقي.

وتناول اللقاء أهمية وضع خارطة طريق لتنفيذ مشروعات التعهد العالمي لغاز الميثان في مجال البترول والغاز فى مصر بالتعاون مع الشركات الأوروبية والبنك الدولي.

ومن جانبها، أوضحت مديرة إدارة الطاقة بمفوضية الاتحاد الأوروبي أن مصر لديها إمكانات كبيرة في الطاقة المتجددة ويمكن استغلالها والتوسع فى مشروعاتها، لافتة إلى أن هناك اجتماعات دورية لوضع مسار للعمل وجذب الاستثمارات فى مشروعات إنتاج الهيدروجين الاخضر في مصر.