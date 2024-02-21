شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية.. تراجع المؤشر الرئيسي بالختام للجلسة الثانية على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 5.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.087 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 29292 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 36064 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 12473 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 7744 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 10721 نقطة.