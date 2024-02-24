شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عدد المستفيدين من صرف المعاشات عبر مكاتب البريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن وصول عدد المستفيدين من المعاشات عبر مكاتب البريد إلى نحو 4.88 مليون مستفيد بنهاية ديسمبر 2023 مقارنة بنحو 4.86 بنهاية نوفمبر 2023 و 4.84 بنهاية ديسمبر 2022.

وبلغ متوسط عدد السكان المخدومين بمكتب بريد إلي نحو 23.54 ألف نسمة بنهاية ديسمبر 2023 مقارنة بنحو 23.65 ألف نسمة في نوفمبر 2023 ونحو 24.29 ألف نسمة في ديسمبر 2022.

كان البريد المصري قد حصل على تكريمات عديدة، نتيجة لجهود الحكومة في تطوير البريد على مدى السنوات التسع الماضية، أبرزها فوز مصر ممثلة في البريد المصري بعضوية مجلسي الإدارة والاستثمار البريدي لمدة 4 سنوات في الانتخابات التي أجراها اتحاد البريد العالمي خلال دورته الـ27 المنعقدة في أغسطس 2020 بأبيدجان، كما حصل البريد المصري في العام نفسه على جائزة خدمة العملاء من الاتحاد البريد العالمي كأفضل خدمة عملاء عالميًا لعام 2020.