شكرا لقرائتكم خبر عن 10 شركات سمسرة تستحوذ على 74.1% من تعاملات البورصة خلال الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بقيمة تداول بلغت 7.6 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 16%، وجاءت شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 5.5 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 11.7%.

وحلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 4.2 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 8.7%، وفي المركز الرابع تأتى شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات، بقيمة تداول بلغت 3.6 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 7.5%، وفي المركز الخامس شركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 2.6 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.5%.

وجاء في المركز السادس شركة تايكون للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 2.5 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.3%، وأسطول لتداول الأوراق المالية، في المركز السابع، بقيمة تداول 2.4 مليار جنيه بنسبة 5.1%، وحل في المركز الثامن شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة 2.4 مليار جنيه بنسبة 5.1%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، وكايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول 2.3 مليار جنيه، 2.1 مليار جنيه، بنسبة 4.8%، 4.4% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 29309.73 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى-ثالث أسبوع في شهر فبراير- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 8.43% ليغلق عند مستوى 7854.63 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 6.44% ليغلق عند مستوى 10815.44 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.60% ليغلق عند مستوى 36052.79 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 4.59% ليغلق عند مستوى 6878.71 نقطة.