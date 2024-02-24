شكرا لقرائتكم خبر عن "المصرية للاتصالات" تعلن عن موعد القوائم المالية للشركة فى 2023 يوم 4 مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، عن موعد الإعلان عن القوائم المالية المجمعة والمستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2023، وفقًا للمعايير المحاسبية المصرية، وذلك يوم الإثنين الموافق 4 مارس قبل بدء جلسة التداول بكل من البورصة المصرية وبورصة لندن.

وحققت الشركة المصرية للاتصالات، إجمالي إيرادات مجمعة بلغت 42 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2023 بنسبة نموا قدره 30% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعا بالزيادة في كل من إيرادات المكالمات الدولية الواردة البالغ 4.3 مليار جنيه والتي تضاعفت مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، نتيجة لزيادة المكالمات الواردة بنسبة 12% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وارتفاع سعر الدولار متبوعة بالزيادة البالغة 50% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق في إيرادات الكوابل، وبلغت 3.1 مليار جنيه بالإضافة إلى النمو المستمر في إيرادات خدمات البيانات للثابت والمحمول التي بلغت 15.9 مليار جنيه بزيادة قدرها 18% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وارتفع الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ليسجل 17.6 مليار جنيه محققا هامش ربح متميز قدره 42%، مدعوما بالزيادة في إيرادات الخدمات ذات الهوامش المرتفعة، بلغ الربح التشغيلي 10,6 مليار جنيه محققا زيادة قدرها 23% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق على الرغم من ارتفاع تكاليف الإهلاك والاستهلاك بنسبة 38% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وحققت الشركة صافي الربح بعد الضرائب نموا قدره 48% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث بلغ 9.1 مليار جنيه على الرغم من زيادة تكاليف التمويل 3,7 مرة، وذلك بفضل الأداء التشغيلي المتميز وارتفاع إيرادات الاستثمار بنسبة 67% والتي بلغت 3,4 مليار جنيه.