شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مزايا استثمارية لمصر تمكنها من جذب رؤس الأموال العربية والأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏تمتلك مصر العديد من المزايا المتعلقة بالموقع والمتعلقة بالإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية وهي كفيله بأن تجذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية خلال الفترة الحالية والفترة المقبلة، حيث يعد الاقتصاد المصري من أكثر الاقتصادات تحقيقا للأرباح في العالم وذلك وفقا للمؤسسات الدولية.. تتعرف على أبرز المزايا التي تتمتع بها مصر والاستثمار فيها في 10 نقاط.

1- موقع جغرافي يتوسط العالم وقريب من كل الدول .

2- سوق كبير مستهلك ويحتاج لكافة الصناعات والسلع نحو 106 ملايين مواطن .

3- بنية أساسية قوية مدعومة بتوفر الطاقة .

4- اتفاقيات تجارية قارية مع أوروبا وأفريقيا وأمريكا .

5- أيدي عاملة متوفرة وماهرة وقابلة للتدريب التحويلي .

6- مواد خام متنوعة وثروات تعدينية واعدة .

7- مناطق لوجستية عالمية وموانئ علي أعلي مستوي .

8- حوافز فورية للمستثمرين أبرزها الرخصة الذهبية .

9- حوافز ضريبية وجمركية علي دخول المعدات والآلات.

10- انخفاض أسعار المحروقات والطاقة بأكثر من 80‎%‎ عن دول العالم .