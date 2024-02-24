شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك قطعة أرض واتسحبت منك بسبب تأخر الاستلام.. اعرف ازاى ترجعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرارا للخدمات التي يقدمها الخليج 365 لقراءه ..نقدم لكم من خلال نقاط محدده كيفية استرجاع قطعة أرض حال سحبها بسبب تاخر الاستلام ..

١-مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على منح مهلة لمدة شهرين من لاستلام قطع الأراضي السكنية الصغيرة (ما عدا أراضي ابنى بيتك) وشاملة أراضي مشروع "بيت الوطن" للمصريين في الخارج، والتي تم إلغاؤها لعدم الاستلام فقط.

٢- المهلة تسرى طبقاً للشروط التالية:

- سريان مهلة التنفيذ والتي تبدأ من تاريخ جاهزية الأرض للاستلام

- أن تكون قطعة الأرض شاغرة ولم يتم إعادة طرحها أو تخصيصها للغير

- التنازل عن أي قضايا مرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة في هذا الشأن

- سداد أي مبالغ مستحقة على قطعة الأرض محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد (بشرط سداد المستحقات حتى التاريخ المقرر للاستلام).

٣- لا يترتب على هذه التيسيرات أي ترحيل للأقساط.

٤- لا تسرى هذه التيسيرات على قطع الأراضي السكنية الصغيرة التي تم إعادة التعامل عليها بالأسعار المعمول بها حاليا وتم السداد.

٥- لا تسرى هذه التيسيرات على أراضي ابنى بيتك، ويشترط ألا يكون قد تم استرداد المبالغ المسددة لحساب قطعة الأرض.