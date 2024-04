شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع غير متوقع لمخزون النفط الخام في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء، ارتفاعا غير متوقع لمخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي يوم 22 مارس الحالي.وذكرت الإدارة أن المخزون ارتفع خلال الأسبوع الماضي بمقدار 2ر3 مليون برميل، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع المخزون بمقدار 3ر1 مليون برميل بعد تراجعه في الأسبوع السابق بمقدار مليوني برميل. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter StatusThis is a Twitter StatusThis is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)ورغم زيادة المخزون خلال الأسبوع الماضي فإنه ظل أقل بنسبة 2% عن متوسطه خلال الفترة نفسها من العام طوال السنوات الخمس الماضية.وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزون البنزين ارتفع خلال الأسبوع الماضي بمقدار 3ر1 مليون برميل، لكنه مازال أقل بنسبة 1% عن متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية.في الوقت نفسه تراجع مخزون المكررات النفطية التي تشمل زيت التدفئة والديزل (السولار) بمقدار 2ر1 مليون برميل، ليقل بنسبة 6% عن متوسطه للسنوات الخمس الماضية.يأتي ذلك في حين أعلن معهد البترول الأمريكي الممثل لشركات النفط الأمريكية أمس ارتفاع مخزون النفط الأمريكي بمقدار 3ر9 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي, وارتفاع مخزون النفط في مجمع مستودعات كوشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 4ر2 مليون برميل، رغم تراجع مخزونات البنزين بشكل عام.