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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نائب أمير منطقة عسير خالد بن سطام، استقبل أمس في مكتبه بديوان الإمارة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأبها، حسن الحويزي ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة. واطلع خلال الاستقبال على أبرز مهام الغرفة ودورها في خدمة وتنمية قطاع الأعمال بالمنطقة، مؤكدا، أهمية التعاون والتنسيق الدائم بين الإمارة وغرفة أبها، بما يحقق أهداف استراتيجية عسير «قمم وشيم»، والعمل على تفعيل الاستراتيجية في جميع الجوانب، وخاصة ما يتعلق بتنمية وتطوير دور القطاع الخاص في الاستثمار السياحي وتنشيط الحركة الاقتصادية في منطقة عسير.

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