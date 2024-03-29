شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل الأداء الضعيف.. الاقتصاد البريطاني يسجل ركوداً والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة اليوم، أن الاقتصاد البريطاني سجل حالة ركود في الأشهر الأخيرة من عام 2023.
ووفقاً لمكتب الإحصاءات الوطنية، تقلّص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% خلال الربع الأخير من العام الماضي، ما يعكس تواصل الأداء الاقتصادي الضعيف بعد انكماش بنسبة 0.1% في الربع الثالث. التفاصيل: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
ووفقاً لمكتب الإحصاءات الوطنية، تقلّص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% خلال الربع الأخير من العام الماضي، ما يعكس تواصل الأداء الاقتصادي الضعيف بعد انكماش بنسبة 0.1% في الربع الثالث. التفاصيل: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
لغز كبير يزداد غموضًا مع مرور الوقت.. أين #كيت_ميدلتون؟#اليوم #بريطانيا#KateMiddleton— صحيفة اليوم (@alyaum) March 20, 2024
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