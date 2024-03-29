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تواصل الأداء الضعيف.. الاقتصاد البريطاني يسجل ركوداً

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واس - لندن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة اليوم، أن الاقتصاد البريطاني سجل حالة ركود في الأشهر الأخيرة من عام 2023.
ووفقاً لمكتب الإحصاءات الوطنية، تقلّص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% خلال الربع الأخير من العام الماضي، ما يعكس تواصل الأداء الاقتصادي الضعيف بعد انكماش بنسبة 0.1% في الربع الثالث. التفاصيل: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

الاقتصاد البريطاني

وتشير هذه البيانات إلى دخول الاقتصاد البريطاني في ركود فني، مع تسجيل نمو سلبي لربعين متتاليين، ما يضع ضغوطاً إضافية على الحكومة البريطانية لاتخاذ تدابير من شأنها دعم النمو وإعادة الثقة إلى الاقتصاد البريطاني.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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