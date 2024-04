شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل الأداء الضعيف.. الاقتصاد البريطاني يسجل ركوداً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة اليوم، أن الاقتصاد البريطاني سجل حالة ركود في الأشهر الأخيرة من عام 2023.ووفقاً لمكتب الإحصاءات الوطنية، تقلّص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% خلال الربع الأخير من العام الماضي، ما يعكس تواصل الأداء الاقتصادي الضعيف بعد انكماش بنسبة 0.1% في الربع الثالث. التفاصيل: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وتشير هذه البيانات إلى دخول الاقتصاد البريطاني في ركود فني، مع تسجيل نمو سلبي لربعين متتاليين، ما يضع ضغوطاً إضافية على الحكومة البريطانية لاتخاذ تدابير من شأنها دعم النمو وإعادة الثقة إلى الاقتصاد البريطاني.