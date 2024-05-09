بدعوة من مركز الدراسات والأبحاث في الجامعة اللبنانية وبالتعاون مع المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية شارك اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام في ورشة العمل بعنوان " تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الخدمات القضائية والقانونية".
وقد عقدت فعاليات هذه الورشة في الجامعة اللبنانية، الإدارة المركزية ببيروت برعاية وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري الخوري وحضوره ورئيس الجامعة بسام بدران. حيث استمرت فعاليات هذه الورشة خلال يومين حيث شارك فيها العديد من ممثلي الادارات والمؤسسات العامة والهئيات الوطنية، اضافة الى أساتذة جامعات وفاعليات قضائية وتربوية واجتماعية.
كانت هذه تفاصيل خبر اللقاء الوطني شارك في ورشة عمل بعنوان " تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الخدمات القضائية والقانونية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.