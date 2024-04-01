المنار أول مجتمعات روشن المتكاملة في مكة المكرمة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت مجموعة روشن، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، مشروع «المنار»، خامس مجتمع متكامل متعدد الاستخدامات للمجموعة، والأول في مكة المكرمة.

وستوفر المرحلة الأولى من المشروع 4,149 وحدة سكنية تستوعب أكثر من 17,000 نسمة تمتد على مساحة 2.5 مليون متر مربع، حيث يتميز مشروع «المنار» بموقعه الاستراتيجي والحيوي عند البوابة الغربية لمكة المكرمة، ويقع بين الطريقين السريعين القديم والجديد اللذين يربطان مكة المكرمة بمدينة بجدة.

ويبعد «المنار» مسافة 20 دقيقة فقط من المسجد الحرام، فيما يبعد أقل من ساعة من مطار الملك عبدالعزيز في جدة، ويقدم «أسلوب حياة عصري متكامل، يجمع بين الراحة والرفاهية في بيئة نابضة بالحياة، حيث ستضمّ المرحلة الأولى من المشروع مجموعة واسعة من الوحدات السكنية المتنوعة، بالإضافة إلى العديد من المرافق والخدمات التي تلبي احتياجات جميع أفراد العائلة مع مركز تجاري إقليمي ضخم و8 مراكز تجارية للأحياء ومجمع أعمال متكامل يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة والعديد من المساجد والجوامع.

ويقدم «المنار» تجربةً فريدةً من نوعها للعيش في العاصمة المقدسة، ويعكس هذا المزيج المتكامل رؤية مجموعة روشن في ابتكار أسلوب حياة جديد للسكان في جميع أنحاء المملكة بحيث يجمع بين الراحة والرفاهية في بيئة طبيعية ونابضة بالحياة.

ويستلهم مشروع «المنار» تصاميمه من التراث المعماري المحلي للمنطقة الغربية في المملكة، حيث تتضمن الواجهات تفاصيل زخرفية مثل الأنماط الهندسية والأشكال البيضاوية.

وتم تصميم مجتمع «المنار» ليكون صديقا للبيئة، من خلال تطبيق مفاهيم الاستدامة والحفاظ على الطبيعة.

أطلقت مجموعة روشن، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة:

مشروع »المنار« أول مجتمع متكامل متعدد الاستخدامات في مكة.

خامس مجتمع متكامل متعدد الاستخدامات للمجموعة.

توفر 4,149 وحدة سكنية.

تستوعب 17,000 نسمة.

تمتد على مساحة 2.5 مليون م2.

يتميز بموقع استراتيجي وحيوي عند البوابة الغربية لمكة المكرمة.

يقع بين الطريقين السريعين القديم والجديد اللذين يربطان مكة بجدة,

يبعد مسافة 20 دقيقة فقط من المسجد الحرام.

يبعد 30 دقيقة من مطار الملك عبدالعزيز في جدة.

وحدات سكنية تتراوح بين 3 إلى 5 غرف نوم.

منازل التاون هاوس والدوبلكس والفلل.

مركز تجاري إقليمي ضخم.

8 مراكز تجارية للأحياء.

مجمع أعمال متكامل.

العديد من المساجد والجوامع.

يستلهم تصاميمه من التراث المعماري المحلي للمنطقة الغربية.

تم تصميمه ليكون صديقا للبيئة، من خلال تطبيق مفاهيم الاستدامة.

يحافظ على الخصائص الطبيعية القائمة للموقع وتأهيلها.

ترشيد الطاقة.

أساليب العزل الحراري.

سخانات المياه.

أنظمة التكييف.

منافذ شحن المركبات الكهربائية.

المرحلة الأولى:محتويات المشروع:تصميم المشروع:تقنيات المنازل: