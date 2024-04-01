شكرا لقرائتكم خبر «الدوائية» تخفض خسائرها 98% إلى 2.6 مليون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تراجعت خسائر الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية «الدوائية» في عام 2023 إلى 2.6 مليون ريال مقابل 171.2 مليون ريال في عام 2022 بنسبة 98.4%، بحسب النتائج المالية السنوية للشركة المعلنة على موقع تداول.

وبلغ الربح التشغيلي 89.4 مليون ريال خلال 2023 مقابل خسارة 114.4 مليون ريال في عام 2022.

ووصلت خسارة السهم إلى 0.11 ريال مقابل 1.38 ريال في السنة قبل الماضية.

وأرجعت الشركة صافي الخسارة البالغة 2.6 مليون ريال في 2023 إلى:

- الإيرادات: ارتفعت بنسبة 16.3 ٪ أو ما يعادل 231.2 مليون ريال إلى 1,653.1 مليون ريال، على خلفية النمو القوي في إيرادات المييعات الدوائية وكذلك في إيرادات الخدمات.

- إجمالي الربح: ارتفع بنسبة 24.9%، أو ما يعادل 141.1 مليون ريال، إلى 708.1 مليون ريال في العام المالي 2023 ويعزى هذا التحسن في المقام الأول إلى النمو في الإيرادات الذي تجاوز الارتفاع في تكلفة الإيرادات والتي بلغت نسبة 10.5% ، مما يعكس زيادة الكفاءة التشغيلية ونجاح مبادرات إدارة التكاليف. ونتيجة لذلك، بلغ هامش الربح الإجمالي للسنة المالية 2023 نسبة 42.8% مقابل 39.9% للعام الماضي.

- المصروفات البيعية والعمومية والإدارية: انخفضت بنسبة 2.8 ٪ بما يعادل 17.7 مليون ريال إلى 604.7 ملايين ريال، مقابل 622.4 مليون ريال سعودي في العام المالي 2022. ويعكس هذا الانخفاض المكاسب المبكرة من التحسينات الاستراتيجية داخل فرق المبيعات والفرق التجارية، بالإضافة إلى الإنفاق الحذر على مدار العام.

- مصاريف البحث والتطوير: انخفضت بنسبة 2.8 ٪، ما يعادل 1.2 مليون ريال، إلى 41.5 مليون ريال على خلفية قاعدة مقارنة مرتفعة في 2022 والتي شملت شطب بعض تكاليف البحث والتطوير المرسملة بقيمة 6 ملايين ريال. بلغت مصاريف البحث والتطوير للسنة المالية 2023، مع إضافة التكاليف المرسملة، نسبة 3.2 ٪ من الإيرادات.

- مصروفات الاستهلاك والإطفاء: انخفضت الى 78.5 مليون ريال مقارنة بـ 88.8 مليون ريال في العام الماضي بسبب انخفاض مصاريف الإطفاء نتيجة الإطفاء الكامل لعدد من الأصول غير الملموسة.

- الربح التشغيلي: بلغ 89.4 مليون ريال مقارنة بخسارة قدرها 114.4 مليون ريال تم تسجيلها في العام الماضي. ويعزى ذلك إلى ارتفاع إجمالي الربح متزامنا مع انخفاض المصروفات التشغيلية نتيجة الإدارة الصارمة للتكاليف وتحسين الكفاءة خلال العام.

- صافي تكلفة التمويل: ارتفع بنسبة 73.2 ٪ إلى 73.2 مليون ريال من 42.3 سجلت في السنة المالية 2022. وجاءت هذه الزيادة بشكل كبير نتبجة الارتفاع في أسعار الفائدة خلال العام مقارنة بالعام الماضي.

- مصروفات الزكاة وضريبة الدخل: ارتفعت بمقدار 19.3 مليون ريال إلى 45.2 مليون ريال، والتي تتضمن 21 مليون ريال رسوم تتعلق بتقييم الزكاة للسنوات السابقة.