شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات الأعمال: تنصيب الرئيس السيسى لولاية ثالثة يمثل مرحلة جديدة من التنمية والاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت عبير عصام رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، إن تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية ثالثة بالعاصمة الإدارية الجديدة يمثل انطلاقة ومرحلة جديدة لمصر نحو مزيد من التنمية والأمن والاستقرار والرخاء.

وأكدت "عصام"، أن الفترة المقبلة تشهد مصر خلالها جني ثمار الجمهورية الجديدة وسنوات من الإصلاح الاقتصادي وإنشاء المشروعات القومية في البنية التحتية والمدن الجديدة والمناطق الصناعية.

وأشارت إلى أن انجازات الدولة في السنوات الماضية كان لها أثر بالغ في مواجهة التحديات والمخاطر التي شهدتها دول العالم وما زالت تعاني منها العديد من الدول.

وأكدت أن المشروعات التنموية التي انتهت منها الدولة سيكون لها مردود إيجابي على تحسين حياة المصريين وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات المباشرة خاصة وأن الدولة قطعت شوطا كبيراً في تنفيذ البنية الأساسية والتشريعية المحفزة للنمو الاقتصادي وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

واضافت، فوز الرئيس السيسي لولاية ثالثة يبرهن على مدى الاصطفاف الشعبي وحب المصريين والتفافهم حول قيادة رشيده، تعاملت بوطنية وقدرة كبيرة علي مواجهة الأزمات والتحديات وتحقيق الاستقرار الأمني باقتلاع الارهاب من جذوره من سيناء الحبيبة، وادارته لأزمة كورونا ومرورا بالأزمة الاقتصادية العالمية والوقوف بجانب القضية الفلسطينية وعدم تصفيتها علي حساب تهجير الأشقاء.

وذكرت أن الإنجازات غير المسبوقة المحققة على مدار العشر سنوات الماضية والتي شهدتها كافة محافظات مصر، ساهمت في دفع عجلة التنمية الشاملة حيث مشروعات البنية التحتية والطرق والإنشاء والتنمية العمرانية ومشروعات حياة كريمة والتي فاقت عمل 50 عاماً، كذلك مشروعات 100 مليون صحة وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ومظلة الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا.