باستثمارات تتجاوز 250 مليون دولار .. عودة العلاقات القوية بين «تركيا ومصر»

الشارقة - اميمة ياسر - افتتح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر حسام هيبة، والسفير التركي بالقاهرة صالح موتلو شين عددا من خطوط الإنتاج والتوسعات لشركات تركية.

وافتتح هيبة، المصنع الجديد لشركة "جيد تكستايل" بمدينة العاشر من رمضان، لإنتاج المنسوجات والملابس الرياضية، ليصبح إجمالي عدد مصانع الشركة خمسة مصانع تضم حوالي 300 خط إنتاج في محافظات "الشرقية والإسكندرية والإسماعيلية"، باستثمارات تتجاوز 250 مليون دولار، وتعمل جميعها تحت مظلة منظومة المناطق الحرة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "جيد تكستايل" سليم شانكايا، إن توسعات الشركة ستؤدي إلى زيادة قيمة صادرات الشركة من 100 مليون دولار حاليا إلى 190 مليون دولار، وتوفير 20 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030، مقارنة بحوالي 9 آلاف حاليا.

وتُؤكّد هذه الاستثمارات على ثقة الشركة في مناخ الاستثمار المصري، والتزامها بدعم الاقتصاد الوطني.