شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: دور هيئة الطاقة المتجددة سيقتصر على الدراسات وإتاحة الأراضى للمستثمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة أن دور هيئة الطاقة الجديدة و المتجددة سيقتصر خلال الفترة المقبلة على اجراء الدراسات و اتاحة الاراضى للمستثمرين و متابعة المشروعات التي يتم إنشائها ، كاشفا أنه لن يتم بناء محطات طاقة شمسية أو رياح جديده تابعة للهيئة.



و أوضح المصدر فى تصريحات خاصة ل الخليج 365" ، أن محطة الغردقة الشمسية المخطط تشغيلها في أوائل عام 2026 بقدرة 20 ميجا وات هي أول محطة شمسية لانتاج الكهرباء بنظام بطاريات التخزين في مصر ، تعد المحطة الثالثة و الأخيرة المملوكة لهيئة الطاقة الجديدة و المتجددة بعد محطات كوم آمبو بقدر 26 ميجا وات و محطة الزعفرانة الشمسية بقدرة 50 ميجا وات.



و أضاف المصدر ، أن وزارة الكهرباء حريصة على فتح المجال للقطاع الخاص للتوسع في الاستثمارات على أرض مصر في مجال الطاقة الجديدة و المتجددة و انتاج الهيدروجين الأخضر ، كاشفا أن توجيهات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء هو تقديم كل سبل الدعم للمستثمر المحلى و الأجنبي لتشجيعهم على الاستثمار في مصر بالإضافة إلى إتاحة الفرص لهم لإنشاء محطات بشكل أكبر بدون منافسة من الجانب الحكومى و في نفس الوقت تخفيف الأعباء المالية عن الدولة.