شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن نتيجة التظلم من مسابقة شغل وظائف بوزارة التعليم العالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم بإتاحة الاستعلام عن نتيجة التظلم في مسابقة شغل وظائف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن طريق التعاقد والتي اقيمت في الفترة من يوم 28 فبراير الماضي حتى 3 مارس 2024. ويمكن للمتظلمين الاستعلام عن طريق موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ .

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