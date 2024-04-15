الاقتصاد

التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن نتيجة التظلم من مسابقة شغل وظائف بوزارة التعليم العالى

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن نتيجة التظلم من مسابقة شغل وظائف بوزارة التعليم العالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم بإتاحة الاستعلام عن نتيجة التظلم في مسابقة شغل وظائف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن طريق التعاقد والتي اقيمت في الفترة من يوم 28 فبراير الماضي حتى 3 مارس 2024.

 

ويمكن للمتظلمين الاستعلام عن طريق موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ .

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements