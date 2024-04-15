شكرا لقرائتكم خبر هيئة الأمن الغذائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت خدمة تفاعلية لمزارعي القمح المحلي.

وأوضحت الهيئة العامة للأمن الغذائي في بيان أمس، أنه تم إطلاق خدمة تفاعلية عن طريق برنامج (whatsapp) التفاعلي، خلال الرقم (00966556085234)، بهدف تقديم الخدمات عبر المستفيدين للخدمة من مزارعي القمح المحلي.

وأوضحت الهيئة أن الخدمة تتيح الاستفادة من مجموعة من الخدمات، وهي: (حجز مقر التوريد - حجز موعد التوريد - الاستعلام عن بيانات الرخص المسجلة - الحصول على قوائم الشحنات المستلمة - إلغاء مقر التوريد - إلغاء موعد - الاستعلام عن المواعيد المسجلة).

وبينت أن هذه الخدمة تأتي تسهيلا على المستفيدين في الحصول على الخدمات عبر أكثر من قناة.