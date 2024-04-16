شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية.. المؤشر الرئيسي يواصل تراجعه بضغوط هبوط أسهم قيادية والان مع تفاصيل الخبر

واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، تراجعه بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على رأسها أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، والإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، والقلعة للاستثمارات المالية، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والسويدي إليكتريك، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 2.5 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 29470 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 36154 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 12570 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 6748 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 9622 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.43% ليصل إلى مستوى 7768 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والملتقى العربي للاستثمارات، وايه كابيتال القابضة، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وجلاكسو سميثكلاين، والمتحدة للإسكان والتعمير، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار.

كما أعلنت إدارة البورصة، تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير لعدد 101 مليون سهم بقيمة 49.7 مليون جنيه.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع عضو مجلس إدارة بشركتي العربية لحليج الأقطان، وحق اكتتاب شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية-1 عدد 3.2 مليون سهم، 2.1 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي المنصورة للدواجن، ورواد السياحة-الرواد عدد 14.2 مليون سهم، 33.2 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة العبوات الطبية 1.4 مليون سهم.

فيما اشترى أعضاء بمجلس إدارة شركات المهندس للتأمين، وبالم هيلز للتعمير، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية عدد 25.8 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، 14.3 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، والعربية لحليج الأقطان، والمجموعة المصرية العقارية، ومصر للفنادق عدد 14.2 مليون سهم، 3.2 مليون سهم، 1.5 مليون سهم، 12.4 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 25 سهمًا.

أعلنت شركة الرواد للسياحة-الرواد، بيع المساهم عبد الله عبد اللطيف محمود عبد اللطيف عدد 354 ألف سهم بسعر 30.27 جنيه بقيمة إجمالية 10.7 مليون جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 13.49% إلى 11.45%، ونفذت الصفقة من خلال شركة تارجيت لتداول الأوراق المالية.

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها أمس الأحد، توقيع التزام مالي على شركة العربية لحليج الأقطان، قدره 10 آلاف جنيه، وذلك في ضوء أحكام المادة (64) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، منح الشركة مهلة إضافية 15 يومًا لموافاة البورصة بالقوائم المالية المجمعة ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2023.

في سياق متصل أعلنت شركة المطورون العرب القابضة، موافقة الجمعية العامة غير العادية على تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 0.6 جنيه للسهم إلى 0.10 جنيه للسهم مع بقاء رأس المال المصدر كما هو 772.4 مليون جنيه موزعًا على 7.7 مليار سهم بدلًا من 1.3 مليار سهم، والموافقة والتصديق على تعديل المواد أرقام (6،7، 25) من النظام الأساسي للشركة.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية، وحققت شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال)، مبيعات بلغت 526 مليون جنيه خلال عام 2023 مقابل 729.6 مليون جنيه خلال عام 2022، وبلغ صافي الخسائر 272.6 مليون جنيه مقارنة بأرباح 173.9 مليون جنيه.