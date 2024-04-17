شكرا لقرائتكم خبر إطلاق أول منتج وطني لنظام إدارة الأسطول مخصص لقطاع الأعمال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت شركة الاتصالات المتنقلة «زين السعودية» أول نظام لإدارة الأسطول والمخصص لقطاع الأعمال كمنتج وطني 100%، حيث تم تصنيع وتجميع جميع أجهزة التعقب الخاصة بالنظام في السعودية، واستضافة كامل البيانات محليا من خلال سحابة زين، وبذلك أصبحت «زين السعودية» أول شركة اتصالات وخدمات رقمية في المملكة توفر حلا متكاملا لإدارة الأسطول «صنع في السعودية».

ويعد «نظام إدارة الأسطول» منصة سحابية متكاملة لتلبية احتياجات القطاع العام والخاص بمختلف أحجامه، للمساعدة على تبسيط العمليات اللوجستية وتحسين مسارات التنقل وخفض استهلاك الوقود، بما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بهدف الحفاظ على البيئة ودعم تحقيق مستويات أعلى من الاستدامة وتعزيز سلامة السائقين وكذلك الأمن والسلامة في قطاع المواصلات والقطاع اللوجستي، حيث يتيح النظام إمكانية التتبع للأسطول عبر تقنية الأقمار الصناعية، مما يمكن صناع القرار في القطاع اللوجستي من اتخاذ القرارات الضرورية التي تستند إلى تقارير شاملة قائمة على البيانات الدقيقة التي يجمعها النظام، مما يرفع من كفاءة العمليات ويوفر في التكلفة.

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال والنواقل والمشغلين في «زين السعودية» المهندس سعد السدحان «فخورون بأن نكون أول مزود للاتصالات والخدمات الرقمية يوفر حلا متكاملا تم تصميمه وتطويره في المملكة، بما يتماشى مع استراتيجيتنا للاستدامة عبر دعم المحتوى المحلي، ويحقق تطلعات قيادتنا الرشيدة ورؤية السعودية 2030 لتعزيز الاقتصاد الرقمي وتوطين التقنية».

وأكد السدحان حرص الشركة على بناء منظومة تقنية متكاملة تهدف إلى توظيف الرقمنة والأتمتة لخدمة وتمكين القطاعات الإنتاجية والخدماتية واللوجستية على مستوى المملكة، مفيدا بأن توفير نظام إدارة الأسطول هو امتداد لهذا التوجه الوطني الاستراتيجي، معربا عن فخره كون «زين السعودية» في طليعة الشركات التي توفر أنظمة رقمية وطنية 100%، تسهم في دعم نهضة المملكة.

ويعد برنامج «صنع في السعودية» أحد البرامج الوطنية الداعمة للسلع والخدمات الوطنية وجعلها الخيار الأفضل للمستهلكين، وتعزيز الثقة بالمنتج الوطني.