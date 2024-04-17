شكرا لقرائتكم خبر بدء التسجيل في المرحلة الرابعة من «معسكرات » LLM ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أتاحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» ممثلة بأكاديميتها، التسجيل في المرحلة الرابعة من «معسكرات LLM» ؛ بهدف تدريب 240 مواطنا ومواطنة من الكوادر الوطنية في التخصصات التقنية في مجال النماذج اللغوية الكبيرة.

وأفادت أن التسجيل بدأ منذ 16 أبريل ويستمر حتى 20 أبريل الجاري.

ويبدأ التدريب في المرحلة الرابعة في 28 أبريل 2024م افتراضيا ويستمر لمدة 4 أسابيع، يتعرف خلالها المتدربون على عدد من الموضوعات منها: الشبكات العصبية، والتعلم العميق، وتقنيات التحسين لنماذج اللغة، مع استعراض أشهر النماذج اللغوية الكبيرة.

ويشترط للالتحاق بالمعسكرات أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وملما بلغة برمجة البايثون ولديه معرفة بالإحصاء والرياضيات، بالإضافة إلى إجادة اللغة الإنجليزية.

ودعت أكاديمية سدايا الراغبين بالالتحاق بهذه المعسكرات إلى زيارة الرابط: https://sdaia.tuwaiq.edu.sa/llm.

ويأتي إطلاق هذه المعسكرات في إطار جهود «سدايا» الرامية إلى بناء القدرات الوطنية في الذكاء الاصطناعي بما يسهم بالارتقاء بالمملكة إلى مصاف الدول الرائدة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي، وتقوم سدايا بهذا الدور بوصفها المرجع الوطني للبيانات، والذكاء الاصطناعي في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل في المملكة.

التسجيل في المرحلة الرابعة من «معسكرات LLM» :

بدء التسجيل 16 أبريل.

انتهاء التسجيل 20 أبريل.

بدء التدريب 28 أبريل.

التدريب افتراضيا ويستمر 4 أسابيع.

الهدف:

تدريب 240 مواطنا في مجال النماذج اللغوية الكبيرة.

الموضوعات:

الشبكات العصبية.

التعلم العميق.

تقنيات التحسين لنماذج اللغة.

استعراض أشهر النماذج اللغوية الكبيرة.

شروط الالتحاق: