شكرا لقرائتكم خبر صندوق التنمية يمول محطة طاقة في سانت كيتس ونيفيس بـ40 مليون دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد، مع نائب رئيس الوزراء في سانت كيتس ونيفيس الدكتور جيوفري هانلي، أول اتفاقية قرض تنموي ميسر بقيمة 40 مليون دولار، لتمويل مشروع توسعة محطة نيدزمست لتوليد الطاقة في سانت كيتس ونيفيس، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وتهدف الاتفاقية إلى توسعة وزيادة الطاقة الإنتاجية للمحطة الحالية، من خلال إنشاء محطة توليد طاقة بالوقود المزدوج بقدرة 18 ميجاواط، للإسهام في توفير منصة توليد طاقة هجينة مرنة لتحسين الكفاءة وحرق الوقود النظيف ولدعم التحول إلى مستقبل طاقة مستدامة، كما يشمل المشروع أعمال توريد العدادات الذكية باستخدام تقنية الترددات اللاسلكية.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار الجهود التي يبذلها الصندوق السعودي للتنمية، لدعم البلدان والدول الجزرية الصغيرة النامية حول العالم للتغلب على التحديات التي تواجه التنمية، كما تجسد أهمية التعاون والتضامن الدولي لتحقيق التنمية المستدامة، للإسهام في تعزيز النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في سانت كيتس ونيفيس.

يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية قدم منذ بدء أعماله في عام 1975م، التمويل لأكثر من 800 مشروع وبرنامج إنمائي بقيمة إجمالية تقدر بأكثر من 20 مليار دولار في أكثر من 100 دولة نامية حول العالم، وشملت تلك المشروعات مختلف القطاعات التنموية، التي بدورها أسهمت في تعزيز ركائز التنمية المستدامة في نطاقاتها المختلفة، ودعمت في إيجاد الفرص المتنوعة لتسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، نحو تحسين الظروف المعيشية والتمكين من مواكبة التطور في مجال المعرفة وبناء القدرات وتوفير الفرص الوظيفية لملايين المستفيدين حول العالم.