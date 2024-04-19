البنك الدولي يختار المملكة مركزاً لنشر الإصلاحات الاقتصادية عالمياً

#السعودية تتقدم 25 مرتبة عالمياً والأولى خليجياً في #مؤشر_الأداء_الإحصائي الصادر عن البنك الدولي للمزيد | https://t.co/0czGZRp6Lf #الهيئة_العامة_للإحصاء #اليوم @Stats_Saudi pic.twitter.com/elVyLY4bUh

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية