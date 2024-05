شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية.. داو جونز يرتفع بفضل صعود أمريكان إكسبريس والان نبدء بالتفاصيل

مؤشرات الأسهم الأمريكية

تراجع أسهم نتفليكس

سجل مؤشر داو جونز الصناعي ارتفاعا بفضل صعود سهم أمريكان إكسبريس.جاء هذا بعد أن أعلنت شركة المدفوعات عن أرباح الربع الأول التي فاقت التوقعات.وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 43.92 نقطة أو 0.88 بالمئة ليغلق عند 4967.20 نقطة.وهبط المؤشر ناسداك المجمع 319.48 نقطة أو 2.05 بالمئة ليصل إلى 15281.10 نقطة.لكن المؤشر داو جونز الصناعي ارتفع 209.14 نقطة أو 0.55 بالمئة إلى 37984.52 نقطة. وتراجع أسهم نتفليكس، لكن مكاسب أمريكان إكسبريس الفصلية أبقت مؤشر داو جونز مرتفعًا.وهبطت أسهم نتفليكس، بعد أن جاءت رؤية الشركة لإيراداتها في الربع الثاني أقل من توقعات المحللين.