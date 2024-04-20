صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي للمرة الثانية خلال 4 أشهر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زاد صندوق النقد الدولي من توقعاته الإيجابية الصادرة أخيرا لأداء الاقتصاد في المملكة، ليقوم برفع معدل النمو للعام 2025م للمرة الثانية على التوالي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2024م.

ورفع خبراء الصندوق من توقعاتهم في شهر أبريل الجاري من العام 2024 لمعدل النمو لاقتصاد المملكة لعام 2025م من 5.5% إلى 6% أي بزيادة مقدارها 0.5%، رغما من ثباته على توقعات معدل النمو للاقتصاد العالمي عند مستوى 3.2%، ليصبح بذلك الاقتصاد السعودي ثاني أعلى معدل نمو متوقع له أن يحققه لعام 2025م بعد الاقتصاد الهندي، حيث متوقع له أن يحقق معدل نمو بـ 6.5%.

وكان خبراء الصندوق قد توقعوا في يناير 2024 أن ينمو اقتصاد المملكة من 4.5% إلى 5.5% في العام 2025.

وجاءت تلك التعديلات على توقعات الصندوق وفق ما أشارت إليه البيانات التي أصدرها أخيرا في تقريره؛ «آفاق الاقتصاد العالمي أبريل 2024م»، في إشارة واضحة إلى النظرة التفاؤلية حول أداء الاقتصاد السعودي وقوته وما يحققه من نمو إيجابي رغم المخاطر والتحديات والظروف العالمية، التي تشهدها معظم الاقتصادات، إذ يشهد الاقتصاد السعودي أداء مميزا في تنوعه، بالإضافة إلى نمو الإيرادات غير النفطية وبلوغها لمستويات غير مسبوقة معززا من ريادته على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وكان صندوق النقد الدولي أصدر في سبتمبر 2023 تقريرا إيجابيا عن المملكة عقب اختتام مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة، أكد خلاله أن الاقتصاد السعودي يشهد حالة ازدهار ونمو، وأن موقف المملكة المالي يتسم بالقوة، مشيدا بالتقدم الذي أحرزته في تنفيذ الأجندة الإصلاحية لرؤية السعودية 2030.

وأثنى التقرير على جهود المملكة المتواصلة لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، مضيفا أن استمرار إصلاحات رؤية السعودية 2030 يمثل تقدما في دفع برامج التنوع الاقتصادي للبلاد لتقليل اعتمادها على النفط، متوقعا استمرار الزخم القوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، مدفوعا بالإنفاق الاستهلاكي القوي، وزيادة الاستثمار الخاص من خلال المشاريع والبرامج المعززة لنمو القطاع الخاص، بالإضافة إلى الوتيرة المتسارعة في تنفيذ المشاريع، مما سينعكس إيجابيا على نمو الناتج المحلي غير النفطي.

توقعات صندوق النقد لنمو الاقتصاد السعوي لعام 2025م.

يناير 2024 من 4.5% إلى 5.5% بزيادة 0.5%.

أبريل 2024 من 5.5% إلى 6% بزيادة 0.5%.

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