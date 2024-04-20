شركة تطوير المربع الجديد تؤكد التزامها بالابتكار والاستدامة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت شركة تطوير المربع الجديد، - التي تعمل على تطوير داون تاون حديث عالميا في مدينة الرياض -، في مؤتمر جمعية (AACE) بالرياض تحت شعار «التنقل في المستقبل.. الابتكارات والتحكم في المشاريع»، التزام الشركة بالابتكار والاستدامة.

ويشكل مؤتمر (AACE) منصة لقادة الصناعة لمناقشة تأثير التقنيات الناشئة على ضوابط المشاريع، إلى جانب استراتيجيات تعزيز التعاون في المشاريع الضخمة والمعقدة.

وتناول الرئيس التنفيذي لشركة تطوير المربع الجديد مايكل دايك في جلسات المؤتمر، كيفية استفادة الشركة من التقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والتوأم الرقمي، والنماذج ثلاثية الأبعاد.

وأكد أن الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، هي المفتاح الرئيس لتمكين مسؤولي المشاريع من اتخاذ قرارات مستنيرة، بناء على كميات هائلة من البيانات، مما يؤدي إلى قطع مراحل متقدمة من المشروع بشكل أسرع مع عدد أقل من المشكلات غير المتوقعة.

وأشار دايك إلى التحديات المرتبطة باعتماد تقنيات جديدة، مثل الإدارة المسؤولة للبيانات، والتحيزات المحتملة في الذكاء الاصطناعي، ودمج الأنظمة الجديدة مع سير العمل الحالي، مؤكدا في الوقت ذاته التزام شركة تطوير المربع الجديد الثابت بالتغلب على هذه العقبات، وترسيخ مكانتها كونها نموذجا للتنمية الحضرية المستقبلية، حيث تتكامل أحدث الحلول بسلاسة مع تجربة نابضة بالحياة تتمحور حول الإنسان.

وقال «إن وجهة المربع الجديد، ستخصص 25% من المساحات الخضراء، وممارسات كفاءة الطاقة، والتركيز على مبادئ الاقتصاد الدائري، حيث يجسد الالتزام بتشكيل مستقبل المدن المستدامة والمرنة»، وعد أنظمة التتبع القوية للأثر البيئي، بما في ذلك استهلاك الموارد، وانبعاثات الكربون، وتوليد النفايات، جزءا مهما جدا، تعكس الضوابط القوية للمشروع».

ومن خلال مشاركة الشركة في مؤتمر AACE بالمملكة تؤكد التزامها بالابتكار والتعاون، حيث تستعد لتصبح نموذجا للتنمية الحضرية المستقبلية، مما يخلق مدينة نابضة بالحياة ومستدامة للأجيال القادمة، من خلال تبني تقنيات جديدة وإعطاء الأولوية للممارسات المستدامة.