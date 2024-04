شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد: توقعات بوصول عجز الميزانية الأمريكية إلى 6.67 % والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت جيتا جوبيناث النائبة الأولى لمديرة صندوق النقد الدولي، أن الولايات المتحدة بحاجة إلى زيادة الإيرادات لخفض العجز المرتفع في الميزانية.ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل العجز الأمريكي العام الجاري إلى 6.67 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.وكذلك أن يرتفع إلى 7.06 بالمئة في 2025 - أي ضعف نسبة 3.5 بالمئة المسجلة في 2015.جوبيناث أوضحت في منتدى مالي خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أن من المتوقع أن يرتفع العجز الأمريكي لسنوات مع منحنى ديون من أكثر المنحنيات العالمية حدة.وأشارت إلى أن المستويات المرتفعة للعجز تدعم أيضا النمو والطلب في الولايات المتحدة، وهو ما له آثار إيجابية على بقية العالم. This is a Twitter Status.. العقود الآجلة لخام برنت تسجل ارتفاعًا 0.21%This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco)وأضافت: "ولكن إلى جانب هذا النمو، لديكم أسعار فائدة أعلى وزيادة في قوة الدولار، والأمران الثانيان يحدثان مزيدا من التعقيدات للعالم".وبينت جوبيناث، أن المراجعة السنوية ستوصي مجددا بأن ترفع الولايات المتحدة عائدات الضرائب، وتصلح برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية للأمريكيين الأكبر سنا لخفض العجز.تابعت جوبيناث: "لا نتوقع حدوث أزمة ديون عامة في أي وقت قريب".