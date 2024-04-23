شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط.. العقود الآجلة لخام برنت تتراجع 0.33 % والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سجلت أسعار النفط تراجعا، مع انحسار القلق من احتمال تأثير الصراع في الشرق الأوسط على الإمدادات.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا أو 0.33 بالمئة إلى 87 دولارا للبرميل.
وقال فيل فلين من مجموعة برايس فيوتشرز، إن المتعاملين يتوقعون المزيد من التوازن بين العرض والطلب في الأشهر المقبلة. This is a Twitter Status تتراجع مع انحسار المخاوف من اتساع التوترات الجيوسياسيةThis is a Twitter StatusThis is a Twitter Status— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco)
كما خلص تحليل من رويترز إلى أن الإمدادات الوفيرة من بعض درجات الخامات الكبرى تحد من تأثير الصراع في الشرق الأوسط على العقود الآجلة للخام.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا أو 0.33 بالمئة إلى 87 دولارا للبرميل.
أسعار النفط اليوموانخفض خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 29 سنتا أو 0.35 بالمئة وبلغ عند التسوية 82.85 دولار للبرميل.
وقال فيل فلين من مجموعة برايس فيوتشرز، إن المتعاملين يتوقعون المزيد من التوازن بين العرض والطلب في الأشهر المقبلة. This is a Twitter Status تتراجع مع انحسار المخاوف من اتساع التوترات الجيوسياسيةThis is a Twitter StatusThis is a Twitter Status— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco)
#أسعار_الذهب تتراجع مع انحسار المخاوف من اتساع التوترات الجيوسياسية#اقتصاد_اليومhttps://t.co/YlGo2xSGUs— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco) April 22, 2024
تأثير الصراعات على أسعار النفطوسجل الخامان القياسيان ارتفاعا بأكثر من ثلاثة دولارات للبرميل في وقت مبكر من تداولات الجمعة الماضية.
كما خلص تحليل من رويترز إلى أن الإمدادات الوفيرة من بعض درجات الخامات الكبرى تحد من تأثير الصراع في الشرق الأوسط على العقود الآجلة للخام.