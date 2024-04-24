قطاع الورد يستهدف إنتاج ملياري وردة بحلول 2026

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة «ريف السعودية»، عن زيادة إنتاج الورد العام الماضي بنسبة 34% ، حيث ارتفع من 500 مليون وردة في عام 2020م، إلى 960 مليون وردة، حيث يستهدف القطاع الوصول إلى إنتاج ملياري وردة بحلول عام 2026م.

وأوضح البرنامج أنه استفاد منها 433 مستفيدا من المهتمين بقطاع الورد، مشيرا إلى دعمه لعدد من مشاريع القطاع، من أبرزها، إنشاء مدن للورود والنباتات العطرية بمنطقة جازان، وإنشاء مشاتل للورود والنباتات العطرية بمنطقة جازان والطائف، بالإضافة إلى بناء مصنع استخلاص للورود والنباتات في أبو عريش، وتوريد (4) عيادات متنقلة لتشخيص أمراض وآفات الورد والنباتات الطبية والعطرية، إلى جانب تقديم الدعم الاستشاري لتنفيذ المدارس الحقلية بتطبيق الذكاء الاصطناعي، وتوريد بيوت محمية وعمل مظلات زراعية وشبكات ري لمدن الورد والنباتات العطرية، وإنشاء وتجهيز معمل لزراعة الانسجة لإنتاج ورد عالي الجودة الرياض.

يذكر أن برنامج «ريف السعودية»، يسعى من خلال دعمه لقطاع الورد، وغيره من القطاعات؛ إلى تطويرها، من خلال المشاريع والمبادرات الاستراتيجية، لتحسين نمط الحياة، والأمن الغذائي، إلى جانب تحقيق جدوى اقتصادية لتلك القطاعات.

إنتاج الورد:

500 مليون وردة في 2020م.

960 مليون وردة في 2023م.

2000 مليون وردة في 2026م.

دعم «ريف السعودية»