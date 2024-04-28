الذهب يتراجع في مصر مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر بقيمة 10 جنيهات للجرام الواحد، مقارنة بمستواه أمس السبت.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2060 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 2649 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3090 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 3531 جنيها للجرام.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 24720 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

يشار إلى أن اليوم إجازة رسمية بالبورصات العالمية على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.

وصعد سعر الذهب عالميا إلى نحو 2338 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، خلال تعاملات الجمعة، بارتفاع بنسبة 0.24%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.