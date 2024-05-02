الاقتصاد

ارتفاع الدولار في بعض البنوك في نهاية تعاملات الخميس

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الشارقة - اميمة ياسر - ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، بينما استقر السعر في 4 بنوك أخرى، مقارنة مستواه أمس، بحسب موقع "مصراوي ".

سعر الدولار بنهاية التعاملات

البنك الأهلي المصري: 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيها للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيها للبيع.

بنك القاهرة: 47.83 جنيه للشراء، و47.93 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيها للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.80 جنيه للشراء، و47.90 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيها للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيها للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.10 جنيه للشراء، و48.20 جنيه للبيع.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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