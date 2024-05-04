مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على صعود

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على صعود مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 02ر450 نقطة، أو 2ر1% ، ليصل إلى 68ر38675 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 59ر63 نقطة، أو 3ر1% ، ليصل إلى 79ر5127 نقطة.

وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 37ر315 نقطة ، أو 0ر2% ، ليصل إلى 33ر16156 نقطة.