تعاون بين الهيئة السعودية للبحر الأحمر وشركة نيوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الهيئة السعودية للبحر الأحمر مذكرة تفاهم مع شركة نيوم، بهدف بحث سبل التعاون حول تطوير التشريعات والابتكار في الأنظمة والتقنيات البحرية السياحية، وتسهيل رحلة السياح، وتعزيز التنظيمات والأبحاث وتبادل الخبرات لتنفيذ وتفعيل المبادرات المشتركة.

ومثل الهيئة السعودية للبحر الأحمر في توقيع مذكرة التفاهم سعادة الرئيس التنفيذي المكلف محمد آل ناصر، فيما مثل شركة نيوم الرئيس التنفيذي للشركة المهندس نظمي النصر.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم امتدادا للخطوات المتسارعة للهيئة نحو القيام بأدوارها ومهامها، فيما يخص تشجيع وجذب الاستثمار في الأنشطة السياحية الساحلية، وتقديم الدعم والمساندة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما في ذلك الدعم الإداري والفني والاستشاري.

وتهدف مذكرة التفاهم التي وقعتها الهيئة السعودية للبحر الأحمر مع شركة نيوم إلى تحقيق التكامل مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص والقطاع الثالث، وصولا لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تفعيل دور السياحة الساحلية كأحد القطاعات الواعدة التي تدعم الاقتصاد الوطني.

ونصت مذكرة التفاهم على عدة مجالات للتعاون من بينها التعاون لدعم الفرص المتاحة للمستثمرين في مجال السياحة الساحلية والأنشطة المائية، وبحث سبل التعاون في تنفيذ وتفعيل أي مبادرات مشتركة أخرى يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.

يذكر أن هذه المذكرة التي أبرمتها الهيئة السعودية للبحر الأحمر تأتي ضمن مساعيها في توسيع شراكاتها الاستراتيجية والاطلاع على أفضل الممارسات لتحقيق هدف الهيئة بتنظيم الأنشطة البحرية والملاحية السياحية بما يضمن تحقيق الاستخدام الأمثل والمستدام لها.