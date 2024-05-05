شكرا لقرائتكم خبر دعوة منشآت القطاع الخاص إلى إصدار شهادة المحتوى المحلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت الهيئة أنه يمكن لمنشآت القطاع الخاص إصدار شهادة المحتوى المحلي من خلال الخطوات المبينة في موقعها الالكتروني، حيث أن الهيئة هي الجهة المخولة بإصدار شهادات المحتوى المحلي لمنشآت القطاع الخاص في المملكة، فيما تبين الشهادة نسبة المحتوى المحلي للسنة المالية المحددة، ويتم احتساب هذه النسبة وفق منهجية موحدة عملت على إعدادها وتطويرها الهيئة.
يذكر أن الهيئة أعلنت مسبقا عن إطلاق مبادرة تحفيز المصانع الصغيرة والمتوسطة لإصدار شهادات المحتوى المحلي والتي تهدف إلى تشجيع المنشآت الصناعية لإصدار الشهادة من خلال تغطية المقابل المالي لتكلفة تدقيق المحتوى المحلي أو جزء منها المقدمة لهم من مكاتب التدقيق المعتمدة من الهيئة، ويمكن لمنشآت القطاع الخاص التقديم والاستفادة من المبادرة من خلال موقع الهيئة الرسمي.
شهادة المحتوى المحلي:
- هيئة المحتوى المحلي هي الجهة المخولة بإصدار الشهادات.
- تظهر الشهادة نسبة المحتوى المحلي للسنة المالية المحددة.
- مبادرة تحفيز للمصانع الصغيرة والمتوسطة لإصدار الشهادة.
- أحد المتطلبات الرئيسة للعديد من الآليات الخاصة بالمحتوى المحلي.
- تؤخذ بعين الاعتبار عند تقييم عروض منشآت القطاع الخاص في المنافسات والمناقصات عالية القيمة - متطلب أساسي للتقديم على جائزة المحتوى المحلي السنوية.
كانت هذه تفاصيل خبر دعوة منشآت القطاع الخاص إلى إصدار شهادة المحتوى المحلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.