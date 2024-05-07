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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مجلس الأعمال السعودي الأمريكي ينظم اليوم احتفالا في مدينة هيوستن بولاية تكساس، بمناسبة الذكرى السنوية الثلاثين على تأسيسه، بحضور عدد من الشخصيات الاستثمارية والتجارية من البلدين. وأوضحت الرئيس المؤقت والمدير التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي سوزان ليندمان أن ذلك يأتي مع وصول الصادرات الأمريكية إلى المملكة إلى 13.87 مليار دولار في عام 2023، وسط ما يشهد من توقعات مزدهرة للعلاقات التجارية بين البلدين.

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