شكرا لقرائتكم خبر 25 شركة ناشئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويعد برنامج مبادرة الشركات الناشئة الجامعية أحد مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية؛ حيث عكفت الحاضنة على دعمهم في تحويل مشاريعهم الجامعية إلى مشاريع ريادية مؤهلة لدخول السوق والحصول على الفرص الاستثمارية، كما أسهمت الخدمات الداعمة خلال فترة البرنامج في نمو عدد عملاء الشركات بنسبة بلغت 35%، بالإضافة إلى إغلاق جولتين استثماريتين بحجم يقارب 500 ألف ريال.
يذكر أن «منشآت» نظمت برنامج مبادرة الشركات الناشئة الجامعية مطلع العام الماضي، الذي أسهم في تخريج 75 شركة ناشئة جامعية، بالتعاون مع ثلاث جامعات حكومية ابتداء من جامعة الإمام محمد بن سعود في مدينة الرياض، وجامعة الملك فيصل في محافظة الأحساء، وختاما بجامعة القصيم.
كانت هذه تفاصيل خبر 25 شركة ناشئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.