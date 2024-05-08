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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 25 شركة ناشئة تخرجت من حاضنة أعمال جامعة القصيم، واحتفلت بها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، بحضور محافظ الهيئة سامي الحسيني، ورئيس الجامعة الدكتور محمد الشارخ.

ويعد برنامج مبادرة الشركات الناشئة الجامعية أحد مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية؛ حيث عكفت الحاضنة على دعمهم في تحويل مشاريعهم الجامعية إلى مشاريع ريادية مؤهلة لدخول السوق والحصول على الفرص الاستثمارية، كما أسهمت الخدمات الداعمة خلال فترة البرنامج في نمو عدد عملاء الشركات بنسبة بلغت 35%، بالإضافة إلى إغلاق جولتين استثماريتين بحجم يقارب 500 ألف ريال.

يذكر أن «منشآت» نظمت برنامج مبادرة الشركات الناشئة الجامعية مطلع العام الماضي، الذي أسهم في تخريج 75 شركة ناشئة جامعية، بالتعاون مع ثلاث جامعات حكومية ابتداء من جامعة الإمام محمد بن سعود في مدينة الرياض، وجامعة الملك فيصل في محافظة الأحساء، وختاما بجامعة القصيم.