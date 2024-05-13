أمانة القصيم تطرح فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة مبنى تجاري سكني بمدينة بريدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

طرحت أمانة منطقة القصيم ، ممثلةً بالإدارة العامة للاستثمارات، فرصة استثمارية أمام القطاع الخاص، في مجال الأنشطة التجارية، عبارة عن إنشاء وتشغيل وصيانة مبنى سكني تجاري في مدينة بريدة لمدة 25 سنة.

وتقع الفرصة الاستثمارية المطروحة، على مساحة 710 م2، ومن المقرر أن يكون آخر موعد لشراء الكراسة ، وتاريخ فتح المظاريف يوم 14 مايو 2024م.

ويأتي ذلك ضمن برامج أمانة منطقة القصيم الاستثمارية لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة ، التي تتيح من خلاله العديد من الفرص الاستثمارية ، إذ يمكن الاطلاع عليها عبر تطبيق فرص ، من خلال الرابط التالي : https://furas.momra.gov.sa/ar/opportunities/01-24-008001-11006