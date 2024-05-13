وزير المالية يترأس وفد المملكة المشارك في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمـة العربيـة (33) على المستوى الوزاري

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ترأس معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان اليوم، وفد المملكة المشارك في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية (33) الذي عقد على المستوى الوزاري في مدينة المنامة البحرينية، بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة ممثلي الدول أعضاء جامعة الدول العربية وعدد من المتخصصين من أمانتها العامة.

وفي كلمته خلال الاجتماع أشار معالي الجدعان إلى أن المملكة العربية السعودية كان لها شرف استضافة القمة العربية في دورتها العادية الثانية والثلاثين، والتي اختتمت أعمالها بصدور البيان الختامي (إعلان جدة) الذي تضمن العديد من المبادرات التي تخدم العمل العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والزراعية والثقافية والتعليمية.

وأوضح أن القمة السابقة صدر عنها العديد من القرارات المهمة التي تصب في مصلحة العمل العربي المشترك، أهمها استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، إضافةً إلى اعتماد الإستراتيجية العربية للسياحة، والتي من المأمول أن تسهم في تعزيز مساهمة هذا القطاع الهام في التنمية الاقتصادية العربية.

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع ناقش عدداً من المواضيع التي تم تضمينها في الملف الاقتصادي والاجتماعي الذي سيُرفع للقمة العربية في دورتها العادية الثالثة والثلاثين.

وأكّد الاجتماع أهمية تعزيز العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك وإيجاد الحلول العاجلة للتحديات التي تواجه المنطقة وشعوبها، لا سيما في ظل المتغيرات السريعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وفي مرحلة تحاول فيها دول العالم مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، والمضي قدماً في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.