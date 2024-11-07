وزير الاقتصاد والصناعة الإستوني يناقش بناء أطر تحقيق النجاح خلال ملتقى “بيبان 24”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أوضح معالي وزير الاقتصاد والصناعة في جمهورية إستونيا إركي كيلدو، أنّ تطوير الإستراتيجيات الخاصة بريادة الأعمال، بالعمل مع الشركات المحلية في إستونيا، أسهم في دعم جذب رواد الأعمال، مبينًا أنّ ريادة الأعمال من المفترض أن تقود هذا الحراك العالمي، ولا تكون عبء على التنظيمات واللوائح التنظيمية.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية في ملتقى بيبان 24، بعنوان “السياسات الفاعلة: بناء أطر لتحقيق النجاح”، متناولًا أهمية دعم سهولة وصول رؤوس الأموال للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، عادًا إمكانية الوصول إلى الأشخاص المبتكرين بالركيزة الأساسية في نجاح المشروعات، مشيرًا إلى أنّ مجالات ريادة الأعمال تقوم على 3 ركائز أساسية وهي التقنية، والطاقة البشرية، وسهولة الوصول إلى رؤوس المال.

وأكّد معاليه أنّ جمهورية إستونيا من أكثر الخليج 365 في العالم نموًا في مجالات ريادة الأعمال، وتعد ريادة الأعمال جزءًا من ثقافة الشعب الإستوني، من خلال البحث عن الخيارات والحلول المختلفة باستمرار، مشيرًا إلى أنّ إستونيا هي قلب ومركز الرقمنة وشركات التقنية في أوروبا.

