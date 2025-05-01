شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية والان نبدء بالتفاصيل

استقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه، اليوم الخميس الأول من مايو 2025، في البنوك المصرية الحكومية والتجارية، تزامنًا مع عطلة عيد العمال.سجل الريال، اليوم الخميس، في البنك المركزي المصري 13.53 جنيه للشراء، مقابل 13.56 للبيعيتداول الريال في البنك الأهلي المصري، اليوم الخميس، مقابل 13.48 جنيه للشراء، و13.55 جنيه للبيع.بلغ سعر الريال، اليوم الخميس، في بنك مصر، 13.48 جنيه للشراء، و13.55 جنيه للبيع.سجل الريال، اليوم الخميس، في بنك الإسكندرية، 13.50 جنيه للشراء، مقابل 13.55 جنيه للبيع.يتداول الريال في بنك قناة السويس، اليوم الخميس، مقابل 13.47 جنيه للشراء، و13.56 للبيع.بلغ سعر الريال في البنك التجاري الدولي، اليوم الخميس، 13.51 جنيه للشراء، و13.55 جنيه للبيع.سجل الريال، اليوم الخميس، في بنك فيصل الإسلامي، 13.47 جنيه للشراء، و13.54 جنيه للبيع.بلغ سعر الريال، اليوم الخميس، في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 13.48 جنيه للشراء، مقابل 13.55 جنيه للبيع.سجل الريال في بنك الكويت الوطني، اليوم الخميس، 13.44 جنيه للشراء، و13.57 جنيه للبيع.يتداول الريال في بنك قطر الوطني، اليوم الخميس، مقابل 13.44 جنيه للشراء، و13.55 جنيه للبيع.