سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية

استقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه، اليوم الخميس الأول من مايو 2025، في البنوك المصرية الحكومية والتجارية، تزامنًا مع عطلة عيد العمال.
سعر الريال في البنك المركزي
سجل الريال، اليوم الخميس، في البنك المركزي المصري 13.53 جنيه للشراء، مقابل 13.56 للبيع
سعر الريال في البنك الأهلي
يتداول الريال في البنك الأهلي المصري، اليوم الخميس، مقابل 13.48 جنيه للشراء، و13.55 جنيه للبيع.
سعر الريال في بنك مصر
بلغ سعر الريال، اليوم الخميس، في بنك مصر، 13.48 جنيه للشراء، و13.55 جنيه للبيع.
سعر الريال في بنك الإسكندرية
سجل الريال، اليوم الخميس، في بنك الإسكندرية، 13.50 جنيه للشراء، مقابل 13.55 جنيه للبيع.
سعر الريال في بنك قناة السويس
يتداول الريال في بنك قناة السويس، اليوم الخميس، مقابل 13.47 جنيه للشراء، و13.56 للبيع.
سعر الريال في البنك التجاري الدولي
بلغ سعر الريال في البنك التجاري الدولي، اليوم الخميس، 13.51 جنيه للشراء، و13.55 جنيه للبيع.
سعر الريال في بنك فيصل الإسلامي
سجل الريال، اليوم الخميس، في بنك فيصل الإسلامي، 13.47 جنيه للشراء، و13.54 جنيه للبيع.
سعر الريال في مصرف أبو ظبي الإسلامي
بلغ سعر الريال، اليوم الخميس، في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 13.48 جنيه للشراء، مقابل 13.55 جنيه للبيع.
سعر الريال في بنك الكويت الوطني
سجل الريال في بنك الكويت الوطني، اليوم الخميس، 13.44 جنيه للشراء، و13.57 جنيه للبيع.
سعر الريال في بنك قطر الوطني
يتداول الريال في بنك قطر الوطني، اليوم الخميس، مقابل 13.44 جنيه للشراء، و13.55 جنيه للبيع.