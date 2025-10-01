تحديث توقع سعر الذهب اليوم 01-10-2025

قدّم سعر الزوج العديد من الإغلاقات الإيجابية بثباته فوق قاعدة الدعم المتمثلة بمستوى 0.9280 محاولا استغلال إيجابية مؤشر ستوكاستيك لنلاحظ اندفاعه حاليا نحو 0.9350 ليضغط بذلك على محور المتوسط المتحرك 55 والذي يشكل بدوره عائق مهم أمام محاولات تأكيد الإيجابية بتداولات الفترة القادمة.

مما سبق نتوقع تشكيل السعر حاليا لبعض التداولات الجانبية لحين تحقيقه للاختراق المطلوب ليؤكد ذلك استعداده لتحقيق مكاسب عديدة قد تبدأ من 0.9385 وصولا للحاجز التالي المستقر قرب 0.9495.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 0.9335 و 0.9385

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع