مستشار أبومازن: تصريحات إسرائيل حول معبر رفح فخ وسنرد عليها

أكد الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية، أن فتح معبر رفح باتجاه واحد هو "فخ" إسرائيلي هدفه التهجير، مشدداً على أن "السلطة الفلسطينية ومصر لن تسمحا بتمريره".وقال في تصريحات لـ"العربية.نت/الحدث.نت"، إن إسرائيل لا تفكر إلا في تهجير الفلسطينيين واستمرار السيطرة على قطاع غزة، لذلك تخطط لفتح معبر رفح في اتجاه واحد، من أجل دفع المواطنين الفلسطينيين إلى الخروج ومنعهم من العودة".لكنه شدد على أن "الموقف المصري الفلسطيني المشترك يرفض هذه الأمور جملةً وتفصيلاً، والشعب الفلسطيني لن يسمح بتمرير هذه المؤامرة"."إسرائيل تتوهم"كما اعتبر الهباش أن "إسرائيل تتوهم أن مثل هذه التصريحات يمكن أن تشكل ضغطاً على القاهرة، رغم الموقف المصري الحاسم والصارم.أما عن خروقات إسرائيل للاتفاق وزيادة عملياته العسكرية في جنوب غزة، فقال إن "الجيش الإسرائيلي يسعى لفرض سياسة الأمر الواقع عبر الادعاء بوقف إطلاق النار والاستمرار في الوقت نفسه بعمليات عسكرية متفرقة في القطاع، بهدف زيادة الضغط على المواطنين لدفعهم إلى ترك وطنهم.وأردف"نحن نعرف نوايا إسرائيل جيداً وسنعمل على إفشال مخططاتها العدوانية بكل الوسائل الممكنة عبر المجتمع الدولي، وعبر الالتفاف حول الموقف المصري في التصدي لهذه المؤامرة". من معبر رفح (أرشيفية- فرانس برس)فتح المعبر من اتجاه واحدوكانت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية "كوغات"، أعلنت صباح أمس الأربعاء، أن معبر رفح سيفتح في الأيام المقبلة للسماح حصراً بخروج سكان غزة إلى مصر، وذلك بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع.فيما نفت مصر الأمر جملةً وتفصيلاً، وأكد مصدر مسؤول أنه في حال التوصل إلى اتفاق لفتح المعبر، فإن العبور سيكون في الاتجاهين للدخول والخروج من القطاع، تماشياً مع خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب."هذه مشكلة مصر"ليرد مسؤول إسرائيلي لاحقاً على النفي المصري، معتبراً أنه "إذا كانت مصر لا تريد استيعاب سكان غزة فهذه مشكلتها". وأضاف "سنفتح معبر رفح أمام سكان غزة الراغبين في مغادرة القطاع".في حين جددت حركة فتح رفضها القاطع لفتح معبر رفح في اتجاه واحد، موضحةً أن قرار مجلس الأمن يؤكد على فتحه من الاتجاهين.كما حملت الحركة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن أية إجراءات تكرس سياسة التهجير، مشددةً بالقول: "إن التهجير القسري من غزة مرفوض وطنياً ودولياً"، وأضافت حركة فتح أن التصريحات الإسرائيلية بشأن معبر رفح تعكس التنصل من تنفيذ التزاماتها، مشددة بالقول: "نجدد رفضنا القاطع لفتح معبر رفح في اتجاه واحد".