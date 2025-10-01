المطاحن العربية السعودية تعتزم تنفيذ مشاريع استراتيجية في الرياض وحائل ضمن خططها التوسعية

تحركت عملة البيتكوين في نطاق ضيق اليوم الأربعاء، لكنها استأنفت موجة صعود قصيرة تجاوزت 116,000 دولار، رغم تحول المستثمرين إلى الحذر وسط بدء الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة وعدم اليقين بشأن توقيت صدور بيانات اقتصادية رئيسية.



وسجلت أكبر عملة مشفرة في العالم ارتفاعًا بنسبة 0.5% لتتداول عند 116,714.6 دولار بحلول الساعة (013:27 بتوقيت غرينتش)، مقتربة من أعلى مستوى في عشرة أيام.



وكان البيتكوين قد شهدت تعافيًا قويًا في بداية الأسبوع بفضل عمليات شراء من كبار المستثمرين (الحيتان)، بعد أن تكبدت خسائر حادة في الأسبوع السابق نتيجة ضغوط بيعية وتصفيات واسعة.



الإغلاق الحكومي الأمريكي يبدأ؛ والمخاوف تتصاعد بشأن بيانات الوظائف



بدأت الحكومة الفيدرالية الأمريكية إغلاقًا جزئيًا عند الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش بعد فشل المشرعين في التوصل إلى اتفاق على مشروع قانون تمويل مؤقت.



وقد رفض مجلس الشيوخ، في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، مشروعًا جمهوريًا بأغلبية 55 مقابل 45 صوتًا، في حين كان يتطلب 60 صوتًا للمرور، مما ترك الوكالات الفيدرالية دون تمويل.



ودافع الرئيس دونالد ترامب عن الإغلاق، معتبرًا أنه سيمنح إدارته مجالًا لاتخاذ إجراءات "لا رجعة فيها"، من بينها إغلاق بعض البرامج الفيدرالية وخفض الإنفاق. وأشارت تصريحاته إلى مواجهة سياسية طويلة قد تعمق الأثر الاقتصادي.



وقد أضاف الإغلاق حالة من الغموض بشأن صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية المقررة يوم الجمعة. فأي تأجيل أو تعطيل لهذا التقرير سيزيد من ضبابية التوقعات حيال سوق العمل، ويعقد قرارات السياسة النقدية المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.



وكانت بتكوين قد صعدت في الجلسة السابقة مدفوعة بالتفاؤل الموسمي المرتبط بشهر أكتوبر، والذي يُطلق عليه مصطلح "Uptober"، لكن موجة الارتفاع توقفت وسط حالة الحذر الأوسع نطاقًا.



وتتعرض العملات المشفرة، التي غالبًا ما يُنظر إليها كأصول عالية المخاطر، لضغوط بسبب حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسة المالية الأمريكية وتوقعات مسار السياسة النقدية.