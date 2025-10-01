- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم كروجر (KR) يستسلم للضغوط السلبية – توقعات اليوم – 01-10-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2025-10-01 13:53PM UTC
- انخفاض سعر سهم كروجر (KR) بسبب الضغوط السلبية والتداولات السلبية على المستويات اللحظية.
- توقعات بمزيد من الانخفاض خلال تداولات السهم، مع استهداف مستوى الدعم المحوري عند 64.35$.
- توقعات سعر السهم لهذا اليوم هي هابطة، مع احتمالية كسر مستوى الدعم المحوري.
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
انخفض سعر سهم كروجر KROGER COMPANY (KR) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليمحو جميع مكاسبه خلال الجلسة السابقة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط وتأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، مع تواصل الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس سلبي بها.
لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 68.70$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 64.35$ استعداداً لكسره.
توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط