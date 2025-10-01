سعر سهم كروجر (KR) يستسلم للضغوط السلبية – توقعات اليوم – 01-10-2025

انخفض سعر سهم كروجر KROGER COMPANY (KR) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليمحو جميع مكاسبه خلال الجلسة السابقة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط وتأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، مع تواصل الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس سلبي بها.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 68.70$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 64.35$ استعداداً لكسره.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط