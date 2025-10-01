القيمة السوقية لشركة إنفيديا تتجاوز 4.5 تريليون دولار للمرة الأولى في تاريخها

ارتفعت أسهم شركة إنفيديا يوم الأربعاء لتسجل مستوى قياسياً جديداً، إذ صعدت أمس بنحو 3%، ما دفع بالقيمة السوقية للشركة إلى أكثر من 4.5 تريليون دولار للمرة الأولى في تاريخها.



وارتفع السهم بنحو 40% منذ بداية العام، ولا يزال يجذب المستثمرين مع تكثيف الشركة لوتيرة صفقاتها، لتُرسّخ موقعها في قلب طفرة الذكاء الاصطناعي.



وكانت شركة أوبن إيه آي قد أعلنت الأسبوع الماضي أن "إنفيديا" ستستحوذ على حصة في أسهمها تصل قيمتها إلى 100 مليار دولار، وستقوم ببناء مراكز بيانات تُقدر بمئات المليارات من الدولارات، مزودة بوحدات المعالجة الرسومية الخاصة بـ"إنفيديا". كما كشفت "أوبن إيه آي" لاحقاً عن خمسة مراكز بيانات ضخمة جديدة بالشراكة مع أوراكل، يُتوقع أن تُجهّز بمئات الآلاف من وحدات المعالجة الرسومية. وأوضحت الشركتان أن مشروع "ستارغيت" سيكلف نحو 500 مليار دولار.



وقال الرئيس التنفيذي لـ"إنفيديا"، جنسن هوانغ، إن منتجات الشركة تشكل نحو 70% من حجم الإنفاق على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي الجديدة.



من جانبهم، رفع محللو سيتي يوم الثلاثاء السعر المستهدف لسهم "إنفيديا" من 200 إلى 210 دولارات، مشيرين إلى توقعات بزيادة الإنفاق على بنية الذكاء الاصطناعي التحتية بعد إعلانات "أوبن إيه آي".



وكتب المحلل في "سيتي"، عاطف مالك، في مذكرة بحثية: "نعتقد أن أوبن إيه آي لجأت إلى إنفيديا طلباً للمساعدة، لأن الشركة تمتلك منتجاً مقنعاً للغاية، ومع ازدياد عدد المستخدمين وحجم الاستهلاك من القدرة الحاسوبية لكل مستخدم، يتزايد الطلب على منتجاتها".



لكن "أوبن إيه آي" ليست الوحيدة، إذ تعمل شركات مثل ميتا وغوغل وغيرها أيضاً على رفع استثماراتها بشكل كبير في البنية التحتية.



وأعلنت شركة CoreWeave، وهي مزود خدمات سحابية وتعد "إنفيديا" أحد كبار مساهميها، يوم الثلاثاء أنها توصلت إلى اتفاق لتزويد "ميتا" بخدمات بنية تحتية للذكاء الاصطناعي بقيمة 14.2 مليار دولار.



ويُذكر أن أسهم "إنفيديا" تتفوق على جميع نظرائها من شركات التكنولوجيا الكبرى هذا العام، باستثناء شركة برودكوم المصنعة للرقائق، التي ارتفعت أسهمها بنحو 40%، مدعومة هي الأخرى بمشاريع "أوبن إيه آي".



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم إنفيديا في تمام الساعة 18:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 187.4 دولار.