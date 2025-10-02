سعر سهم إيه إم دي (AMD) يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 02-10-2025

تقدم سعر سهم Palantir Technologies Inc (PLTR) بتداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد حالياً بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 189.45$، مدعوماً بتداولاته المستمرة اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل دعماً ديناميكياً يعزز من استقرار الاتجاه الرئيسي الصاعد خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم بتصريف تشبعه الشرائي بها ما يمنحه مساحة أوسع لتحقيق المزيد من المكاسب على المدى القريب.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 189.45$، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 218.70$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد