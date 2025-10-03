سعر النحاس يلامس الهدف-توقعات اليوم 3-10-2025

استمر سعر النحاس بتشكيله لموجات صاعدة قوية لنلاحظ وصوله حاليا نحو الهدف الإضافي الأول المستقر عند 4.9500$ ليحافظ بذلك على ثباته الإيجابي فوق مستوى 4.7400$ والذي يشكل حاليا دعم جديد أمام التداولات الصاعدة.

نتوقع بمواصلة تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي تجديد السعر للمحاولات الصاعدة ليحاول الضغط على العائق المتمثل بمستوى 5.0600$ والذي بتجاوزه سيفتح باب الوصول للهدف الرئيسي التالي المتمركز قرب 5.3200$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.8200$ و 5.0600$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع