سعر النحاس يلامس الهدف-توقعات اليوم 3-10-2025

2025-10-03 09:50AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
استمر سعر النحاس بتشكيله لموجات صاعدة قوية لنلاحظ وصوله حاليا نحو الهدف الإضافي الأول المستقر عند 4.9500$ ليحافظ بذلك على ثباته الإيجابي فوق مستوى 4.7400$ والذي يشكل حاليا دعم جديد أمام التداولات الصاعدة.
نتوقع بمواصلة تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي تجديد السعر للمحاولات الصاعدة ليحاول الضغط على العائق المتمثل بمستوى 5.0600$ والذي بتجاوزه سيفتح باب الوصول للهدف الرئيسي التالي المتمركز قرب 5.3200$.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.8200$ و 5.0600$
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع